Valachová: ANO couvá od daně ve výši 15 procent

Havlíček uvedl, že z ekonomického pohledu by upřednostnil 19 procent, protože 15procentní sazba by znamenala každoroční propad příjmů státního rozpočtu více než 70 miliard. „Nejlepší řešení by bylo 19 procent a čtyři procenta pro živnostníky vyřešit jinou cestou, aby na to nedopláceli,“ řekl Havlíček.