Vakcíny proti chřipce mohou chybět

Možností, jak ulevit strachu z návratu koronavirové pandemie, je v posledních dnech stále častěji skloňované očkování proti chřipce. Nejenže umožní lékařům lépe rozlišovat mezi covidovými pacienty a těmi napadenými chřipkou, ale očkování by snad mohlo při nákaze covidem-19 zabránit i zhoršení průběhu nemoci. To lze očekávat u lidí, u nichž se tyto dvě nemoci potkají.

Lékaři jich víc objednali

Jenomže prvním problémem je zájem lidí o očkování a druhým, že vakcín nemusí být tolik, aby navýšené poptávce stačily.

„Zatím jsem ani já, ani moji kolegové nenarazili na pacienty, kteří by se už nyní ptali na očkování proti chřipce. I když se o tom v posledních dnech hodně mluví. Češi jsou, pokud jde o očkování, oproti jiným národům vlažnější. Nicméně jsem přesvědčen, že k tomu dojde a zvýšený zájem letos o očkování proti chřipce bude. V současnosti je proočkovanost populace osm procent a ta by měla být určitě vyšší,“ řekl Právu Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů v ČR, s tím, že očkování proti chřipce sehraje na podzim velmi pravděpodobně důležitou roli.

„Druhou důležitou otázkou je, budou-li mít lidé o očkování zájem, zda se k němu skutečně dostanou. Vakcíny praktičtí lékaři objednávají na konci roku a na jaře, letos jsme je objednávali do února. I když je kupujeme na své náklady, a zůstanou-li nám, musíme je zlikvidovat, objednal jsem jich letos více. Stejně tak, co vím, jednali i kolegové, protože jsme předpokládali, že bude výrazně vyšší zájem,“ říká Šonka.

Hned ale dodává, že od výrobců mají reakce, že nemohou slíbit, že vakcín dodají tolik, kolik jich lékaři požadovali.

Očkovat začnou v září

„V celém světě je vyšší poptávka,“ obává se lékař a vysvětluje důvody komplikací s dodáním požadovaného množství: „I výrobci odhadují dopředu množství. Každý rok je vakcína jiná, takže ji nejprve musí vyvinout. A aby jich vyrobili výrazně více, budou zřejmě požadovat garanci státu. To jsou informace, které se dostaly k nám. Jaké kroky budou následovat, jsme i my zvědaví. Každá ordinace by potřebovala několik set vakcín,“ uvedl Šonka.

Zaručí-li se stát za množství odebraných vakcín, budou čeští praktici podle svého předsedy připraveni. „Dostaneme-li vakcíny, dá se to všechno stihnout. I když epidemiologové odhadují, že by covid-19 mohl přijít dřív než chřipková epidemie. Očkuje se hned zkraje září, v říjnu až do příchodu chřipkové epidemie. Ta se objevuje nejdříve koncem října a v listopadu. Každopádně to bude zajímavý podzim,“ říká Petr Šonka a potvrzuje, že aktuální zájem pacientů praktičtí lékaři dobře zvládají.