Vakcína pro širší veřejnost bude od února. Rozhodne věk a nemoci

Odtud bude hned rozvezena do čtyř dalších pražských nemocnic a dvou v Brně. Dobrovolně a bezplatně se má začít očkovat už v neděli 27. prosince a první budou na řadě zdravotníci. V lednu to budou ohrožení lidé v sociálních ústavech.

Pro širší veřejnost bude vakcína k dispozici až od února, a to na základě elektronické rezervace, při níž budou lidé muset uvést informace o svém zdraví. To už by měly do Česka dorazit statisíce dalších vakcín od dalších tří či čtyř výrobců.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který očkovací akci podle svého rozhodnutí řídí, oznámil, že ještě do konce roku by měla ČR dostat další várku asi 19 500 vakcín Pfizeru. Sám se hodlá nechat očkovat v neděli, tedy hned první den. Uvedl to v televizi Nova.

Některé nemocnice s druhou várkou počítají pro další očkování osob, které v neděli dostanou první injekci. Vakcína je dvoudávková a mezi očkováními musí být prostoj tři týdny.

„26. prosince by mělo dojít k prvním dodávkám. Tak bychom 27. prosince začali očkovat podle plánu, jak je to předpokládáno,“ řekl v pondělí Babiš po jednání vlády o koronaviru.

S policejní ochranou

První várka přijede v deseti krabicích, v každé z nich bude 975 dávek. Auto, které bude vakcínu rozvážet, bude mít podle Babiše celou cestu od českých hranic až do míst určení policejní ochranu.

Možnost objednat se pro širší veřejnost bude od února, preferovány budou ale rizikové skupiny ministr zdravotnictví Jan Blatný

„Je na to jasný plán distribuce. Vakcína Pfizer se bude v lednu dodávat do distribučních center, většinou to jsou krajské a fakultní nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví má přesný plán, jak to zorganizovat,“ uvedl premiér. „Rozvoz prvních vakcín je marketingová záležitost EU, všechny státy by měly začít očkovat ve stejný den,“ dodal.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je takových distribučních center 29. Protože se vakcína musí skladovat v minus 70 stupních, budou vybavena mrazáky firmy Pfizer, jež bude za uskladnění ručit.

„Tato centra mají mrazicí zařízení. Boxy umožní vakcínu bezpečně skladovat po dobu třiceti dnů,“ řekl Blatný.

Právě kvůli potřebě skladování při nízké teplotě není vakcína vhodná pro ordinace praktických lékařů. Do speciálních boxů se musí doplňovat suchý led.

Centrální nákup těchto mrazáků do nemocnic Česko neuskuteční, nejsou podle Blatného potřeba.

Systém stejný jako na testy

Ministr Blatný řekl, že začátek očkování je naplánován detailně. Jako první vakcínu dostanou vedle motolské nemocnice také Ústřední vojenská nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice a Nemocnice na Bulovce v Praze a brněnské nemocnice U svaté Anny a Fakultní nemocnice Brno.

„První vakcíny se dostanou i do všech krajů. Nemocnice by měly mít seznamy lidí, kteří budou naočkováni jako první, a zájem je velký. První budou tisíce zaměstnanců nemocnic a hospitalizovaní senioři,“ řekl Blatný. Podle Babiše například Fakultní nemocnice v Brně nahlásila 2500 zaměstnanců, Bulovka tisíc a IKEM 600 lidí.

V průběhu ledna se podle Blatného budou očkovat především klienti domovů seniorů a zaměstnanci kritické infrastruktury státu.

„Možnost objednat se pro širší veřejnost bude od února, preferovány budou ale rizikové skupiny,“ sdělil ministr. Zájemci o dobrovolné očkování budou moci využít podobný systém, jaký dnes na stránkách ministerstva zdravotnictví funguje pro objednání na antigenní testy.

„Bude to podobný systém, ale ještě robustnější. Plně funkční bude v průběhu ledna,“ slíbil Blatný.

Rozhodne věk, nemoci, alergie

Zájemci budou při přihlášení vyplňovat dotazník, kde uvedou svůj věk, případné nemoci a alergie. Systém pak posoudí, jestli vakcínu dostanou prioritně, nebo až později.

ČR má objednané vakcíny celkem od pěti společností pro sedm milionů lidí.

Jen od společnosti Pfizer má Česko objednané čtyři miliony dávek pro dva miliony lidí, Babiš ale v pondělí řekl, že vláda jedná s firmou o dalších dávkách. „Ještě je tam opce, kterou chceme využít, a uvidíme, jestli se nám podaří získat dalších 2,4 milionu vakcín,“ sdělil Babiš. Nemocnice budou podle něj za očkování odměňovány ze zdravotního pojištění.

Česko má vedle šéfa očkovací akce, kterým je Babiš, zároveň i národního koordinátora pro očkování Zdeňka Blahutu.

Zdeněk Blahuta Foto: Milan Malíček, Právo

„Pan Blahuta je koordinátor realizace vakcinační strategie, bude řešit například distribuci vakcín do zdravotnických zařízení. Andrej Babiš bude spíš celý proces zaštiťovat z pozice premiéra,“ vysvětlila Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.