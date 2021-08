Vakcína bude během srpna také u pneumologů a pediatrů

„Mělo by to být umožněno od srpna, kdy by měly být doplněny smlouvy s dodavatelem, aby se vakcíny dostaly do ambulancí dalších specializací, jako jsou pneumologové a praktičtí lékaři pro děti a dorost,“ řekla Právu.

Krok je to podle ní vítaný. Plicní lékaři ve svých ordinacích běžně očkují pacienty proti chřipce nebo pneumokokům. Vakcína proti covidu má být k dispozici především v ambulancích mimo nemocnice, tam už očkovací centra zpravidla fungují. „Týká se to zejména terénních ambulancí,“ dodala Vašáková.

V průběhu srpna by se mohlo očkovat i přímo v ordinacích pediatrů. Právu to potvrdila předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. „Pro ordinace by měla být k dispozici Moderna. Předpokládám, že to bude asi kolem půlky srpna, tak to aspoň padlo na jednání na ministerstvu zdravotnictví,“ přiblížila pediatrička.