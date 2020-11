V Uherském Brodě otevřeli bar přeměněný v agitační středisko

Otevřeno bude podle něj denně od 15:00 do 22”00 hodin. „Každý, kdo má zájem může přijít, vyslechnout si naše názory a případně podepsat petici za to, abychom byli uznáni jako politická strana. Podaří-li se nám sesbírat potřebný počet podpisů, vstoupíme do politiky. Hodláme se prostě postavit proti odpírání svobody podnikání a jakékoliv svobody ovládané covid hysterií. Proto se nehodláme omezovat nařízeními vlády, která porušují základní ústavní práva České republiky,“ prohlásil Weintritt.

Případných postihů za nerespektování vládních nařízení se nebojí. „Bojím se pouze toho, že tu nebude svoboda, že o ni přijdou moje děti,“ zdůraznil.

Na místo těsně před otevřením dorazila i policejní hlídka. „Zeptali se, proč jsme otevřeli, co se tady bude dít, já jim to vysvětlil a oni odešli. Asi to přednesou nadřízeným a pak se možná ještě vrátí, nevím. Já jim slíbil, že tady nebudou opilci, že tu bude pořádek. Kdo si něco bude chtít dát, toho ale obsloužím. Ve Sněmovně se poslanci také občerstvují,“ podotkl Weintritt.

Otevřený podnik, v němž je možné podepsat petici Foto: Petr marek, Právo