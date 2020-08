V Sotheby’s budou dražit díla deseti českých umělců

Díla deseti českých současných umělců si vybrala do své listopadové aukce známá aukční síň Sotheby´s. Jedním z nich je Rockefeller Dinner od Ondřeje Basjuka. Foto: Kodl Galerie, Právo

Díla deseti českých současných umělců si vybrala do své listopadové aukce známá aukční síň Sotheby´s. Jedním z nich je Rockefeller Dinner od Ondřeje Basjuka. Foto: Kodl Galerie, Právo

Díla deseti českých současných umělců si vybrala do své listopadové aukce známá aukční síň Sotheby´s. Jedním z nich je Rockefeller Dinner od Ondřeje Basjuka. Foto: Kodl Galerie, Právo

Desítku českých současných umělců si vybrala do své listopadové aukce prestižní londýnská aukční síň Sotheby’s. Do konce srpna jsou k vidění v pražské aukční síni Kodl obrazy Ondřeje Basjuka, Josefa Bolfa, Jana Kalába, Krištofa Kintery, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Jana Pištěka, Miroslava Polácha, Jakuba Špaňhela a Lubomíra Typlta, které pak budou převezeny do Londýna.