V půlce republiky se vrací do škol starší děti. Deváťáky hned čekají přijímačky

V sedmi krajích včetně Prahy se od pondělí mohou vrátit do škol žáci druhého stupně základních škol či nižších stupňů víceletých gymnázií. Stejně jako u jejich mladších spolužáků i je čeká rotační výuka a pravidelné testování. Ve zbývajících krajích by se do škol žáci na druhém stupni měli vrátit 10. května. Deváťákům přitom v pondělí začaly také přijímací zkoušky na střední školy.