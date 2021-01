V Ostravě začali očkovat seniory o den později kvůli problémům systému

V čem byl problém, neřekla, odkázala na správce systému. „Dnes funguje všechno bez problémů, očkujeme,“ ujistila mluvčí v neděli dopoledne s tím, že očkovat budou ve FNO každý den od 7 do 19 hodin. Během 12 hodin by měli denně naočkovat 300 seniorů starších 80 let.