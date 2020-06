V olomoucké zoo jezdí lidé mezi vlky

Vlky v safari nemá žádná tuzemská zoo a ani v zahraničí to není běžná záležitost. Obdobný zážitek nabízí ve světě jen několik zoologických zahrad. „Chtěli jsme přiblížit tato zvířata návštěvníkům. Do průjezdného výběhu jsme umístili osm vlků Hudsonových a naše očekávání se splnila. Vlci se k vláčku přibližují a lidé je díky tomu můžou pozorovat z větší blízkosti,“ říká zooložka Jitka Vokurková.

Návštěvníci do safari s vlky jezdí vláčkem z euroasijského safari přes dvojitou bránu. Jak do meziprostoru vjede vláček, uzavře se brána euroasijského safari, a pokud je vše v pořádku, otevře se mu druhá brána do vlčího safari.