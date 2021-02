V ODS sílí hlasy proti trojkoalici

V ODS , která je v koalici SPOLU nejsilnější stranou, zní názory, že by teď měla koalici s TOP 09 a KDU-ČSL rozpustit a jít do voleb sama.

Je to menšinový názor v ODS, který nezvítězí

Ověřovatelem usnesení zlínské buňky byl poslanec ODS Stanislav Blaha . Ten v úterý nebral telefon a už dříve pro média odmítal rozhodnutí komentovat. Podle informací Práva se zlínské ODS nelíbí, že by měl společnou kandidátku vést nominant lidovců, kteří jsou v kraji silní. Spekuluje se také o tom, že Blaha by vůbec na kandidátce nemusel být.

„Je to menšinový názor v ODS, který nezvítězí. Koalici jsme sestavili proto, aby se netříštily hlasy pravicových voličů, abychom vyhráli volby a získali post premiéra,“ řekl Právu v reakci na rozhodnutí zlínské ODS první místopředseda Zbyněk Stanjura .

Že by bylo pro ODS výhodnější, aby šla do voleb samostatně, dříve naznačoval i jihočeský hejtman Martin Kuba . Ten Právu v úterý ale řekl, že jiná cestu než pokračovat v trojkoalici nevidí.

„Objektivně se změnilo, že hlavní argument, proč vstoupit do koalice, tedy přepočet mandátů, už neplatí. Ale v tuto chvíli už v žádném případě není jiná cesta,“ uvedl pro Právo. „ODS by ale měla mít ambici vyhrát volby. Nechci se smířit s tím, že vstoupíme do nějakého trojbloku jen proto, abychom měli víc mandátů. V koalici musíme být silným hráčem,“ řekl.