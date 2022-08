V obyváku 18 stupňů, na chodbě 15. Jak by se mohlo topit v zimě?

V koupelně 19 stupňů, v obýváku a kuchyni 18, na chodbě 15 a na schodech 10. Na tolik by měly teplárny v zimě vyhřívat topení odběratelů, pokud by hrozil nedostatek plynu. Omezení by se ale dotklo i administrativních budov či škol. S úpravami počítá nová vyhláška, kterou dalo v úterý do připomínkového řízení ministerstvo průmyslu a obchodu.