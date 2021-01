V moravských krematoriích to začíná být kritické

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) Právo upozornil, že už přes dva měsíce je situace v ostravském krematoriu, které vlastní město, kritická. Může za to epidemie covidu-19, která způsobila v Moravskoslezském kraji vyšší úmrtnost.

Podle Macury tak nyní všechny tři pece jedou v nonstop režimu. „Je tak omezována údržba, čištění a technologické odstávky. To nelze udržet dlouhodobě. Už to trvá moc dlouho. Navíc už to nestačí a pro navýšení skladovací kapacity byl vybudován externí chladicí box. Ten už byl rozšířen o další dva mrazicí návěsy,“ popisuje si­tuaci Macura.