V lockdownu osaměli a začali pít, ordinace teď na nával závislých nestačí

„Přibylo vztahových potíží mezi partnery, není jednoduché spolu být v jedné domácnosti už tak dlouho, přibyli lidé s úzkostmi, z dlouhodobého hlediska přibývá lidí, kteří mají problémy se závislostmi. Lidé, kteří byli v době před covidem nadměrní konzumenti alkoholu nebo prášků, se postupně přesouvají do fáze těžké závislosti,“ řekl Novinkám adiktolog a šéf Centra psychosomatické medicíny v Praze Martin Vlček.

Mezi ně patří i Petra, která odjakživa trpěla úzkostmi ohledně svého vzhledu. Když se ale kvůli dlouhodobé nejistotě ohledně zaměstnání dostavily úzkosti a deprese, propadla mentální anorexii a alkoholu. „O zaměstnání jsem nakonec nepřišla, ale člověka dost ovlivní nejistota ohledně toho, co bude dál. Velkou váhu má i izolace od společnosti, člověk začne víc přemýšlet sám o sobě,“ popsala Petra.

Naštěstí byla jedna z mála, které byla pomoc poskytnuta hned. „Myslím, že jsem to stihla na poslední chvíli, protože v téhle době jsou kapacity velmi zúžené,“ doplňuje Petra, která na terapie dochází už rok a půl. Sama říká, že dnes už se cítí mnohem lépe a dalšího případného lockdownu se nebojí, protože už ví, co v takové situaci dělat.

Podobně jako Petra měl Pavel kvůli izolaci mnoho volného času, který čím dál tím častěji začal vyplňovat alkoholem. Pro léčbu se rozhodl v momentě, kdy si uvědomil, že si nepamatuje události z předchozího dne. K němu se péče odborníků dostala také celkem rychle, a to díky známým, kteří mu o Centru řekli. Po necelém roce se cítí fantasticky a má ze sebe dobrý pocit.

„Trvalo to měsíc, než jsem dokázal najít volnou léčebnu,“ dodává Oliver, který je už rok abstinentem. Jako ostatní pacienti má největší radost z terapií spojených s fyzickým pohybem.

Na nedostatky v poskytování péče pacientům s duševními onemocněními upozorňuje hlavně šéf centra Martin Vlček. On sám působí jako adiktolog. Podle něj se i přes probíhající reformu psychiatrické péče dostane pouze minimum pacientů v rámci léčení mimo pobytové zařízení. Nejvíce se obává, že i pokud by se reforma v zařízeních dokázala provést, nastane další problém – nebude dostatek personálu, který by o pacienty mohl pečovat.