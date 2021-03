V Liberci vyrábějí náplasti z nanovlákna s lepšími hojivými účinky

Zdravotní náplast na rány a poranění, která je registrovaná pod obchodním názvem ChitoFib Patch, v lednu získala druhé místo v národním kole Mezinárodní ceny inovací. Náplasti by se měly podle autorky materiálu a ředitelky společnosti Nano Medical Marcely Munzarové dostat do lékáren příští rok na jaře.

„Jedná se o textilní materiál, který je pokrytý nanovlákennou vrstvou, v našem případě je to chitosan, který je následně zpracován do náplastí. Z našeho materiálu se vysekávají polštářky, které jsou uvnitř náplasti a kterými si lidé ošetřují rány,“ sdělila Novinkám Munzarová.

Nápad využít nanovlákna do náplastí podle ní přitom není nikterak nový, jeho realizaci do praxe však brzdily časové a finanční možnosti, technologické know-how a schopnost materiál zobchodovat. Nyní by měl jít produkt konečně na trh.

„Plánujeme zahájení prodeje na začátku roku 2022, příští rok na jaře by náplasti mohly být v lékárnách. Snažíme se o to, aby nebyly významně dražší, než jsou aktuálně kvalitní náplasti na trhu. Cena krabičky náplastí po deseti kusech by se měla pohybovat do 50 korun,“ dodává s tím, že v nemocnicích by se mohly začít využívat zhruba v roce 2023 po dokončení klinické studie, který byla zahájena v loňském roce.