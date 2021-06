V létě bude stačit v obchodech či MHD rouška

V zásadě je teď všechno otevřeno a určitě to tak bude pokračovat, uvedl v úterý v České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) k tomu, jaká opatření by měla platit o prázdninách. Stát podle něj bude pouze nastavovat režim, za jakého mohou provozy fungovat. V MHD či obchodech by podle ministra místo respirátoru, v němž se hůř dýchá, měla stačit opět chirurgická rouška.