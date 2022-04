V kempu u Berounky vzniká ukrajinská vesnička. Má už vlastní kadeřnictví i hospodu

Jen těžko hledá slova pro dění v její domovině. „Co mohu říct? Ano, střílí se, bombardují nás raketami. Víte, mluvit o tom nebo se na to dívat v televizi je jedna věc, ale když se vy a vaše děti schováváte v malém temném sklepě a nevíte, jestli vás nezasáhne raketa, jestli vás to nezasype a vyjdete živí, je to děsivé,“ popisuje hrůzy války kadeřnice Anna.

Do října by chtěl Štefan Oršoš připravit Ukrajinky s dětmi na osamostatnění a pomoct jim najít si vlastní práci, ubytování a umístit děti do škol a školek. Do té doby bude kemp dál provozovat díky finanční sbírce, lidé mu nabízí též materiální pomoc. Oršoš mimo to hodlá požádat stát o příspěvek na ubytování.