V ČR chybějí hospice pro umírající děti

Erik trpěl nemocí celkem dva a půl roku, přičemž v jednu chvíli byl už považován za vyléčeného, ale po půlroce leukémie zaútočila znovu. „Byl stále hodně v nemocnici, měl značná omezení, nemohl chodit mezi děti, nemohl jít do kina, směl jíst jen něco,“ vypráví mladá žena v doprovodu manžela Lukáše.

Když v nemocnici zemře dítě, zatáhnou se žaluzie Lukáš Janáč

Oba rodiče chtěli být se synem co nejčastěji, v nemocnici na hematologickém oddělení, kde se Erik léčil, přespávali nebo jezdili domů jen na noc. Nakonec si vyslechli ten nejtvrdší verdikt: osmiletému Erikovi zbývá už jen krátký čas, přičemž lékaři nevěděli, jak dlouhý.

Dal si i pizzu

Kontakt na organizaci Cesta domů, která v ČR poskytuje hospicovou péči, dostali Janáčovi už v nemocnici. „Museli jsme se hodně překonávat, protože jsme si to pořád nechtěli připustit. Ale když pak přijeli, byla to láska na první pohled. Hned jsme věděli, že už se nechceme vrátit do nemocnice, že chceme mít Erika doma,“ řekla Lucie. „V nemocnici jsme byli svědky toho, že tam zemřelo dítě. Vypadalo to tak, že se v místnosti zatáhly žaluzie a pak jsme viděli odcházet rodiče s taškou,“ doplnil manžel.

S příchodem pracovníků Cesty domů si ale celá rodina oddechla. „Hlídali nás, abychom byli schopni fungovat. Věděli, že se to asi nezlepší, připravovali nás na to, co nás čeká a co budeme muset ještě řešit,“ vzpomínala Erikova matka. Její syn díky péči pracovníků mobilního hospice prožil s rodiči a bratrem ještě skoro tři měsíce.

„Byli jsme v zoo, navštívili jsme babičky, které nevěděly, že je to poslední návštěva. Mohl si dát zmrzlinu, pizzu, chodili jsme do Stromovky,“ vzpomínala Lucie na poslední dny. „Z odchodu neměl strach. Neřešil to, nebylo to pro něj téma,“ dodal Lukáš.

Organizace se o rodinu postarala i po synově smrti a poskytla kontakt na duchovního a psychologa. „Díky jejich pomoci si nyní nevyčítáme, že jsme něco mohli udělat jinak,“ uzavřela Lucie.

Paliativní péče – tedy péče při život ohrožující diagnóze – se onkologicky nemocných dětských pacientů týká z dvaceti procent. Osmdesát procent tvoří jiné nemoci – častá je například svalová dystrofie, kdy se zhoršuje pohyblivost, v deseti letech je dítě upoutáno na invalidní vozík a přibližně v pětadvaceti následuje konec.

„Rodiče vědí, že je čeká třeba dvacet let péče,“ řekl Jiří Krejčí, manažer sekce České společnosti paliativní medicíny.

Schází herní specialista

Podle expertů chybí v ČR dětský lůžkový hospic, jaké existují v zahraničí. „Nazrála doba, abychom podpořili výstavbu dvou lůžkových hospiců na území ČR podle německé zkušenosti. Zároveň je potřeba nastavit financování dětské hospicové péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ dodal Krejčí.

V zařízení by měla podle něj být možnost oddělených prostorů pro dítě i pro rodiče a kromě neustále dostupné lékařské péče by měl být po ruce i tzv. herní specialista, který si s nemocnými dětmi hraje, což zatím není legislativně ukotvená profese.

„Nemocnice není lidsky, medicínsky ani ekonomicky nejlepší místo, kde tuto péči poskytovat,“ řekl Jan Hřídel, vedoucí odborného týmu nemocniční paliativní péče. O nastavení dětské paliativní péče zatím diskutují resorty zdravotnictví i sociálních věcí.