V českých nemocnicích číhají na pacienty viry v zanedbané vzduchotechnice

Není prý nic mimořádného odnést si domů od lékaře nějaký ten virus. Odborníci odhadují, že v EU se to děje zhruba deseti procentům pacientů. Z nemocnic a ordinací odcházejí s nechtěným dárkem v podobě virů zhoršujících hojení ran a způsobujících záněty. Pokud by se počet těchto pacientů nakažených u lékařů snížil na polovinu, populace by byla zdravější, nemocnice čistější a mimo jiné úspory za léčbu by šly do miliard korun.