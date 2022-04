V Čáslavi přistanou ostatky generála Moravce

Vyzvednutí ostatků ve Washingtonu zařídila generálova rodina, nejvíce se v celé záležitosti angažuje jeho vnučka Anita Moravec Gard. V úterý by měla také do Čáslavi přiletět spolu s ministryní Černochovou. Zhruba po 9. hodině by mělo letadlo dosednout, repatriační obřad se bude konat přímo na letišti. „V úterý 26. dubna 2022 od 9.15 hodin proběhne na 21. základně taktického letectva v Čáslavi smuteční akt repatriace ostatků brigádního generála Františka Moravce. Urna s ostatky generála Moravce bude přivezena 66 let po jeho smrti a bude uložena se všemi patřičnými poctami v kolumbáriu čáslavského hřbitova,“ potvrdil Marek Vala z tiskového odboru ministerstva obrany.