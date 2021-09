Protilátky se uznávat nebudou. Lidem s nimi ale může stačit jen jedna dávka očkování

„Vypadá to tak, že zatím není shoda na tom, jestli a jak protilátky uznávat. Data nejsou v tuto chvíli jednoznačná, proto zahajujeme další studii na přítomnost protilátek,” řekl na pondělní tiskové konferenci k aktuálnímu vývoji epidemie ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Uvidíme ale také, jak se bude vyvíjet epidemická situace. Vstupujeme do podzimního období, kdy se nákaza šíří jinak než v letních měsících,” podotkl ministr.

Rada pro zdravotní rizika na společném jednání s odborníky ale podle Vojtěcha došla ke dvěma shodám. První z nich je na tom, že by lidé, kteří mají protilátky po prodělání onemocnění, mohli získat certifikát potvrzující bezinfekčnost po očkování jednou dávkou některé z vakcín.

Další shoda panuje na tom, že plně naočkovaní lidé, kteří zároveň v minulosti prodělali covid-19, by nemuseli podstoupit třetí dávku.

„U těch lidí, kteří prodělali nemoc a zároveň byli plně naočkovaní, tak tam není nutné, aby absolvovali tu třetí, posilující dávku. To by mělo být dostatečné pro ochranu člověka a snižuje to výrazně riziko, že nakazí někoho dalšího,” osvětlil Vojtěch.