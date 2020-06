Utajovaný Gottův obraz vydražili za 1,2 milionu

Aukce měla být ukončena ve čtvrtek 25. června ve 21 hodin, kdy byla částka na ceně 650 tisíc korun. Krátce před devátou však začali zájemci přihazovat, a to po určených padesáti tisících. Dvacet minut po desáté hodině večerní se cena zastavila na neuvěřitelných 1 200 000 korun.

Do aukce jde dlouho utajovaný obraz Karla Gotta

Do aukce jde dlouho utajovaný obraz Karla Gotta Domácí

„V naší aukční síni začínáme na nízkých částkách, abychom vzbudili zájem, což se nám teď znamenitě podařilo. Celý měsíc jsme se zájmem sledovali příhozy, které poměrně rychle vystoupaly na hranici 650 tisíc, kde se částka zastavila. Do ukončení aukce zbývalo pár minut a částka byla stejná, ale licitace pokračovala dál, až jsme se dostali na částku 1 200 000 korun, z čehož máme radost,“ řekl Novinkám majitel aukční síně Obrazy v aukci Jaroslav Jakubec.

„Odhadovali jsme, že by to mělo překonat jeden milion korun. Tahle částka je skutečně krásná,“ okomentoval situaci Jakubec s tím, že majitel obrazu, který ho do aukce dal s realistickým očekáváním, které nebylo nižší než vydražená částka, tudíž bude s výsledkem spokojen.