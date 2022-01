Senátoři podají stížnost k Ústavnímu soudu na povinné očkování. Polarizuje společnost, míní

„Není to aktivita, která by směřovala proti očkování, směřuje ale proti vyhlášce o povinném očkování některých skupin. Vyhláška porušuje základní ústavní pořádky či zákon o ochraně veřejného zdraví. Dáváme proto podnět k Ústavnímu soudu,” řekl senátor Jiří Růžička (STAN).

Podle senátorky Aleny Dernerové (STAN) vyhláška rozděluje společnost. „Byla jsem překvapena, že vláda v demisi se rozhodla k takovému kroku, který omezuje práva některým občanům. Přispěje to akorát ještě více k polarizaci společnosti,” prohlásila.

Bývalá vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) totiž v době, kdy byla v demisi, rozhodla o povinném očkování pro lidi starší 60 let či vybrané profese.

Dernerová současně také zdůraznila, že nemá nic proti očkování, a dokonce ani proti tomu povinnému. „Vadí mi ale, když to nevede ke kolektivní imunizaci, vzhledem k tomu že to vyvane po dvou dávkách. To je pro mě úplně špatně,” míní.