Ústavní právník Wintr: Verdikt o gymnáziu může mít široký právní dopad

Podle soudu škola tuto povinnost má. Tím, že by se ale případně jednalo o pár dnů, tak by to nebylo zvlášť zásadní. Navíc v Praze 5 jsou tento týden jarní prázdniny, takže ten problém tam není tak akutní. Pokud by byl přijat pandemický zákon, tak na jeho základě by bylo možné omezit prezenční výuku právně čistým způsobem. To by bylo řešení.