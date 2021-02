Ústavní právník Wintr: Soud otevřel cestu k žalobám o náhradu škody

A dodává, že „s ohledem na jeho povinnost chránit základní práva však musí trvat na tom, aby tyto důvody, dokládající potřebu (právě takto intenzivních) zásahů do základních práv prostřednictvím rozhodnutí vlády (krizové opatření), byly seznatelné, což konkrétně znamená, že by měly být veřejně přístupné“.

Z nálezu vyplývá, že vláda by do budoucna měla krizová opatření odůvodňovat. Není nutné, aby odůvodnění bylo přímo součástí krizového opatření, ale mělo by být současně s krizovým opatřením zveřejněno například na webu vlády.