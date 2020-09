Ústavní činitelé v Lánech: Kontakt s Tchaj-wanem chceme

Podle Vondráčka je prezident nakloněn své rozhodnutí za určitých podmínek přehodnotit. „Pana prezidenta jsem se na to ptal a říkal, že to není nic, co by nemohlo být přehodnoceno, ale záleží také z velké části na panu předsedovi Vystrčilovi. Míček je nyní na jeho straně hřiště,” prohlásil po schůzce Vondráček.