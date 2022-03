Ukrajinští uprchlíci dostanou pět tisíc korun, schválila vláda

Podle návrhu zákona by pak konkrétně humanitární dávka 5000 korun byla pro všechny, kteří se do Česka dostali po 24. únoru po začátku ruské invaze.

Zákon s opatřeními na pomoc běžencům kvůli ruské invazi dostane nyní na stůl Sněmovna. Projednávat by ho mohla zrychleně v legislativní nouzi. Norma by podle plánu měla platit dočasně, a to do konce března příštího roku.