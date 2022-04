Ukrajince u přijímaček na SŠ leckde nechtějí

„Mám 31 přihlášek od ukrajinských studentů. Někde jim prý říkali, že už je neberou, což je v rozporu se zákonem. Říkali jim, ať přihlášku ani nepodávají, protože by je stejně nevzali, i když udělají ty zkoušky. To mě zklamalo, skoro je to hnusné,“ řekl Právu ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze Radko Sáblík (ODS), poradce ministra školství.