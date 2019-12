Ukažme Čechům těžké osudy sirotků v Řecku. Můžeme jim zlepšit dětství, apeluje Petříček

„Nevylučuje to možnost dobrovolného humanitárního gesta pomoci několika desítkám dětí, aby měly například cestu k lepšímu vzdělání. Můžeme předejít tomu, že v táborech mohou být vystaveny vlivu radikálních islamistických skupin. Na nějakou dobu mohou žít normální život a našly by domov u českých rodin, které se k tomu hlásí. Mohli bychom na chvíli pomoci, aby měly lepší dětství,” uvedl ministr Petříček.

Pro to, aby byla česká společnost takové cestě více otevřena, by se podle něj mohly zveřejnit například příběhy jednotlivých dětí.

„S panem předsedou Hamáčkem jsem v kontaktu. Nemyslím, že by se tomu úplně bránil, ale hledáme teď cestu, o jaké děti by se jednalo. Možná by bylo dobré české veřejnosti ukázat jejich příběhy, protože si neprošly ničím jednoduchým,” dodal Petříček.