Udženija: ODS by se měla vrátit do vlády

Nestala se z ODS strana jednoho muže?

To v žádném případě. ODS je demokratická strana, vždycky byla. Pokud je výrazný předseda, tak je dobře, že je vidět nejvíc.

Od roku 2016 se Petru Fialovi nikdo nepostavil ve volbě předsedy. Protikandidáta nebude mít zřejmě ani na sobotním kongresu. Čím to je? Chybí ODS výrazné tváře?

Nechybí. Objížděla jsem teď regiony a tam je tolik výrazných osobností, hlavně naši krajští lídři. Co se týče Petra Fialy, má to dva aspekty. Všichni si v celé ODS vážíme toho, že si v těch nejtěžších časech stoupnul před členskou základnu a řekl, já do toho jdu s vámi. To chce velkou odvahu a odhodlání. Druhý aspekt je, že není důvod to v tuto chvíli měnit. Petr Fiala je člověk na svém místě. Je to klidná síla, lidé si ho váží, respektují ho, nemá žádné problémy z minulosti. Zatím v každých volbách ODS pod jeho vedením posílila.

Alexandra Udženija s předsedou strany Petrem Fialou. Fotografie z programové konference ODS 16. března 2019. Foto: Jan Handrejch, Právo

Ale preference ODS zase tak rychle nerostou...

Nerostou a vnímám určitou nervozitu v členské základně, protože nás čekají krajské a senátní volby. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že průzkumy jsou jedno a realita druhé. Kdyby nám někdo řekl, že v Praze vyhrajeme volby, tak většina lidí by tvrdila, že to není možné. I přesto jsme je vyhráli.

Je to o tom přesvědčit lidi, že ODS nabízí správná řešení. Pokud se to našim krajským lídrům podaří, tak se nemusí ničeho bát a vůbec se nemají ohlížet na nějaké volební průzkumy. Mají si jít svojí cestou. To samé bylo i v senátních volbách v minulém roce. Najednou tady bylo modré tsunami a nikdo z oponentů to nečekal. Stali jsme se největší silou v Senátu.

Pro naši zemi by bylo dobré, aby se ODS vrátila do vlády

Petr Fiala počítá s tím, že příští rok po sněmovních volbách bude premiérem. Opravdu to je podle vás reálné?

To, že říká, že by chtěl být premiérem, je zcela logické. Musíme udělat všechno pro to, abychom se přiblížili hnutí ANO nebo ho porazili. V případě, že se to nepovede, musíme udělat všechny kroky k tomu, abychom měli koaliční potenciál. Pro naši zemi by bylo dobré, aby se ODS vrátila do vlády. Kdyby ODS byla ve vládě, Česká republika by mnohem víc prosperovala.

Měla by být ODS ve vládě i za cenu, že tam bude s hnutím ANO?

Není problém hnutí ANO. Problém je osoba premiéra Andreje Babiše, který s sebou táhne svoje kauzy a tváří se jakoby nic. Musíme si před příštími volbami i po volbách na základě výsledků velmi detailně vydiskutovat, jak chceme pokračovat dál. Není možné, abychom se jen vymezovali. Z opozice děláme dobrou práci, snažíme se tam dávat naše návrhy, ale je jasné, že většinou nemáme šanci nic prosadit.

Máme udělat všechno pro to, abychom byli ve vládě, a hodit některé osobní animozity za hlavu

Šla byste do vlády s Andrejem Babišem?

Nechci se nadále jen vůči někomu vymezovat, není to státnické. Říkám jednu důležitou věc. Musíme nabídnout lidem srozumitelnou politiku tak, aby dávala smysl. Pokud chceme prosazovat náš program a to, co jsme slíbili voličům, tak máme udělat všechno pro to, abychom byli ve vládě, a hodit některé osobní animozity za hlavu.

Co by pro ODS znamenaly další čtyři roky v opozici?

ODS by to přežila, naštěstí je to tradiční strana s pevnými kořeny. Ale nebylo by to dobré ani pro naši zem. Levicová politika projídá prosperitu a nemyslí na budoucnost. Dobrá ekonomická situace se mohla využít mnohem lépe, mohlo se udělat spoustu investic, nastartovat nutné reformy. Souhlasím s navyšováním důchodů, jsem pro, aby se navyšovaly mzdy, když jsou peníze. Ale není možné jen utrácet a na druhou stranu nedělat věci, které by v budoucnu přinesly blahobyt naší společnosti.

Plánujete kandidovat do Sněmovny?

Mnoho lidí se mě ptá. Situaci zvážím. Když mi kolegové řeknou, že je důležité, abych kandidovala, tak to udělám. Uvidím, jaká bude situace v ODS, až se budou dělat kandidátky. Pokud bych měla kandidovat, tak bych ani nutně nemusela kandidovat v Praze.

V sobotu budete obhajovat post první místopředsedkyně. Čím chcete kolegy oslovit, aby vás volili?

Chci, aby se tento rok prohnalo opět modré tsunami v senátních a krajských volbách. Udělám pro to všechno, nabízím pomoc a stoprocentní nasazení. Další cíl je co nejlepší výsledek v parlamentních volbách. To, čemu se v poslední době věnuji, je prorodinná politika. 80 procent mladých lidí se bojí přechodu ze školy do práce. 70 procent lidí mezi 25 až 34 lety bydlí u rodičů. Mladí lidé se bojí mít děti a dětí se rodí málo. To jsou výzvy. Musíme mladou generaci motivovat v tom, aby se nebáli budoucnosti.

Přišla jste s návrhem na daňové prázdniny, že by mladí lidé do 26 let neplatili daně. Ale ve straně to nemělo moc dobrou odezvu. Budete to chtít stále prosazovat?

Došlo tam k nedorozumění. Naše týmy si sedly a vyjasnily si to. V rámci tohoto opatření se musí nastavit limity, abychom si řekli, do jaké výše příjmu to bude. Musí se nastavit parametry, že na to bude mít právo třeba ten, kdo dokončí středoškolské vzdělání. Pokud se nastaví takové parametry, které budou lidi motivovat, že se jim vyplatí jít po škole do práce, tak je to v pořádku.

Je to velmi dobré opatření, zavádí se teď v Polsku, jsou na to perfektní ohlasy. Pokud říkáme, že je nedostupné bydlení a mladí lidé se bojí mít děti, tak je jasné, že mají obavy z toho, jestli to finančně zvládnou. A když jim řekneme, že jim necháme víc peněz v kapsách, aby si mohli sami rozhodnout, jestli si budou šetřit na bydlení, nebo si budou šetřit, aby mohli založit rodinu, tak je to správná cesta.

Názory Saši Vondry jsou mi velmi blízké

Na řadového místopředsedu bude kandidovat Alexandr Vondra. Nepotvrzuje to kritiku, že ODS je pořád stejná a Petr Fiala ji očistil jen naoko? Když se teď do vedení vrací staronové tváře.

U Saši Vondry je to jinak. Ten teď prošel tím největším sítem, a to jsou volby. A on v těch volbách přeskákal z nevolitelného místa a dostal se do europarlamentu. To znamená, že má důvěru lidí. To ho naprosto opravňuje, aby zkusil kandidovat do předsednictva. Je dobré mít v předsednictvu alespoň jednoho europoslance. Názory Saši Vondry jsou mi velmi blízké. Pokud se stane místopředsedou, bude se mi s ním spolupracovat dobře.

ODS nyní docela akcentuje téma životního prostředí, což právě Alexandr Vondra kritizuje. Podle něj ODS nemá mít jako hlavní téma klima. Nevadí vám to?