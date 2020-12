Učitelům devět procent navíc. Spor je o tarify a odměny

Ministerstvo školství však avizuje, že o rozdělení na tarif a odměny se bude ještě jednat po očekávaném schválení státního rozpočtu na příští rok, tedy po 16. prosinci. A resort práce by se měl finálním rozhodnutím ministerstva školství řídit.

„Rozdělení platu na tarif a nadtarif bude ministerstvo řešit v souladu s dlouhodobou strategií zvyšující nejen tarifní část, ale především objem nenárokových složek platu tak, aby ředitel mohl ocenit kvalitní učitele,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Nejstarším základ 44 tisíc korun

Odborům by se ale první oficiální varianta zamlouvala. „Krásně se nám to vyvinulo,“ řekla Právu místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Odbory dlouhodobě požadují, aby se posilovala zejména tarifní složka platu. Ta je totiž jistá pro každého kantora a nelze na ni sáhnout. Naopak o odměnách rozhodují ředitelé škol. A právě ti chtějí, aby rostla víc nadtarifní složka, aby mohli odměňovat snaživé a schopné.

Viceprezident Asociace ředitelů ZŠ Jaroslav Jirásko, který vede ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohradě, nechtěl zatím prvotní návrh komentovat, dokud se s ním blíže neseznámí. „Obecně mohu jen říct, že dlouhodobě chceme, aby šlo více peněz na odměny. Odborářské návrhy jsem neměl rád. Ale letos je na ty prémie tolik peněz, že když půjde tentokrát všechno do tarifů a zbytek zůstane, tak je to úplně optimální. Takže mi to vadit nebude,“ řekl Právu.

Podle navržené tabulky by začínající učitel měl v tarifu 33 tisíc až 33 720 korun hrubého. „Většina ředitelů řadí nováčky do 12. platové třídy, někdy do 11. platové třídy, ale to často jen na počáteční tři měsíce,“ popsala Seidlová.

Podle ní se ve 12. třídě pohybuje i většina ostatních kantorů. Ti, kteří slouží alespoň dvacet let, by měli tarif ve výši 39 620 hrubého. Ti zkušenější s praxí 28 až 32 let by dosáhli na tarif 42 930. Nejstarší kantoři ve 12. platové třídě by měli tarifní základ 43 950 korun.