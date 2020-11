Učitelé se mohou testovat od 4. prosince

„Testování učitelů by mělo začít 4. prosince a bylo nabídnuto všem pedagogům. Bude to pilotní projekt k plošnému testování, které bude před Vánoci nabídnuto všem občanům,“ řekl Blatný.

Učitelé by měli chodit na stěr z nosohltanu na odběrná místa. „Základem testovací sítě budou současná odběrová místa z nemocniční páteřní sítě, využijí se také místa armády a hasičů. Je naší snahou, aby do toho byli zapojeni i praktičtí lékaři, ambulantní specialisté i nezdravotnické organizace,“ uvedl ministr.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka Právu řekl, že praktici se mohou zapojit do testování ve volném čase, v ordinacích testovat nebudou. „Pan ministr nás požádal, jestli by praktičtí lékaři byli na dobrovolné bázi schopni pomoci. Řekli jsme, že ano, ale v tuto chvíli mi přijde pravděpodobnější, že se někteří zapojí do stávajících odběrových center nad rámec své práce,“ uvedl Šonka. „Obecně jsme tedy pomoc přislíbili, ale myslím, že odběrová místa to zvládnou,“ dodal.

Testy i pro kuchařky?

„Jsou mezi námi kolegové, kteří by o to zájem měli, ale nemám žádné zprávy o tom, že bychom do tohoto projektu měli být zapojeni,“ řekl Právu předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Šéf školských odborů František Dobšík plošné testování uvítal. „Osobně to považuji za dobrý přístup, jen bych chtěl ještě požádat, aby se to netýkalo jen pedagogických pracovníků, ale i třeba paní uklízeček, kolegyní v jídelnách,“ řekl v ČT.

Další do tříd v pondělí

Pokud by byli do testování zahrnuti i nepedagogičtí pracovníci škol, znamenalo by to podle něj o dvacet až třicet tisíc testů navíc. Také by rád, aby se testovalo častěji. „Asi to bude organizačně velmi složité, ale byl bych pro, aby druhé kolo testování bylo alespoň ještě jednou před Vánoci,“ uvedl.

Nyní navštěvují školy jen první a druhé třídy. Jak už bylo rozhodnuto, bez ohledu na to, jaký stupeň protiepidemických opatření (PES) platí, v pondělí 30. listopadu je v prezenční výuce doplní zbylé ročníky prvního stupně a deváťáci. Žáci druhého stupně se budou ve škole točit podle rotačního systému, kdy je ve škole polovina celých tříd, druhá polovina se učí z domu a ob týden se střídají.

Pro SŠ se v příštím týdnu nic nemění. Zatím docházejí do škol jen závěrečné ročníky, ostatní se učí na dálku. První až třetí ročníky se do škol podívají nejdříve v pondělí 7. prosince.

Ministerstvo školství počítá s tím, že na každou změnu je zapotřebí alespoň týden příprav. Prodlevu uvítali ředitelé ZŠ, kterým se od pondělí vrací do škol většina dětí. „Snažíme se, požadavky ministerstva zdravotnictví jsme splnili. Největší potíž byla zachovat striktní homogenitu skupin. I s tím jsme si poradili,“ řekl Právu šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý.