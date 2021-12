Twitterové mazací tsunami budoucí ministryně obrany Jany Černochové

Dosavadní starostka Prahy 2 ovšem kritiku nepřijala a začala své followery blokovat, což diskusi ještě více rozvířilo.

„Fakt máte tohle zapotřebí? Naposledy mu takhle podlézaly poslankyně ANO,” stojí v jednom z desítek komentářů pod twitterovým příspěvkem budoucí ministryně obrany Jany Černochové (ODS), který informuje o pohovoru s prezidentem Zemanem a doneseném daru.

Není vám to samotné hloupé ? — Eva L. (@EvaL52527188) December 2, 2021

Podobných dotazů pod příspěvkem z 1. prosince je vícero. Velká část diskutujících Černochovou kritizovala za servilnost vůči hlavě státu, ale kritika nemířila adresně pouze na ni, nýbrž na celou vznikající vládu premiéra Petra Fialy (ODS) za to, že v době pandemické krize, ale také rostoucí inflace a cen energií kandidáti na ministry přistoupili na seznamovací rozhovory s prezidentem.

Pro určitou část diskutujících komentář pod příspěvkem bylo to poslední, co na Twitter dosavadní starostce Prahy 2 Černochové napsali, protože se je rozhodla zablokovat.

Jana Černochová (ODS) na archivním snímku Foto: Jan Handrejch, Právo

V následujících jejích vyjádřeních, v nichž se ke kritice vracela, pak Černochová mluví o „úderce” nebo „Twitterovém lidovém soudu”, což opět zvedlo vášně. Tento postup diskusí na profilu kandidátky na ministry rozvířil ještě více, část lidí z toho dokonce má srandu a vymýšlí nejrůznější vtipy.

I já jsem byl poctěn! Kdo to nemá, jako kdyby nebyl!😂 pic.twitter.com/QthNuSBX93 — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) December 5, 2021

Novinky požádaly o vyjádření také Černochovou, na dotazy ovšem zatím neodpověděla.

Dominátor baví

Jedním z kritiků schůzek se Zemanem je i někdejší hokejový brankář a olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek, který byl zároveň voličem koalice Spolu složené z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Přestože se s ním Černochová pustila do střetu, mezi zablokované uživatele nepatří, je však překvapen chováním Černochové ke svým voličům.

„Většina těch lidí, co jsme to kritizovali, jsme myslím voliči Spolu, takže je nesmírně důležité, aby ti lidé, kteří nás zastupují, znali náš názor. Řadě lidí se tohle panáčkování před panem prezidentem nelíbí, ale samozřejmě všichni nemají stejný názor jako já, nebo ta „úderka”, jak jsme se od paní Černochové dozvěděli. To se pak nesmí divit, že mnohé z nás, pro mě to byla sranda, to mohlo urazit, protože toto používat třeba i pan Babiš,” řekl Novinkám Hašek.

Mezi zablokované nepatří. „To, že se rozhodla blokovat, je samozřejmě její věc, já z toho mám legraci. Já jsem napsal tweet a ona si to vztáhla na sebe a naložila mi, takže jsem se musel smát, takže jsme se tomu pak už jen smáli,” dodal.

Ano, vadí a velmi.Ten člověk vyzýval k likvidaci našich spoluobčanů-novinářů, ten člověk podporoval StBáka a křivopřísežníka na své děti AB, ten člověk nerespektoval verdikt soudu-Patočka. Pozvání od takového člověka se nepřijímá. A to nemluvím o vtíravém dárku pro něj. Za mě hnus — Dominik Hasek (@hasek_dominik) December 3, 2021

Ačkoliv to Hašek, jakožto volič koalice Spolu, bere spíše jako marginální věc, má za to, že by se Černochová měla některým svým voličům omluvit. Pokud by pak podobné chování objevovalo opakovaně, a to třeba i od ostatních kandidátů na ministry, tak je podle něj možné, že by voliči přešli jinam.