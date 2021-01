Tvůrce rezervačního systému: Žádný kolaps nebyl, chyby jsme odstranili

Rezervační web se totiž chvíli nezobrazoval. Některým lidem poté navíc trvalo i víc než hodinu, než se dostali do závěrečného procesu registrace, a následně jim systém oznámil, že už kapacita není a mají to zkusit za několik dní.

Na možné problémy se systémem přitom upozorňovala odborná veřejnosti i zástupci opozice dlouhodobě. „Řešením by bylo třeba generovat unikátní klíč při prvotním načtení systému pro každého návštěvníka. Tím by každý návštěvník získal jakési rezervované místo v přístupu k systému,“ uvedl vývojář David Musil. Podle něj by takových přístupů mohlo být maximálně několik tisíc zároveň. Ostatní by věděli, že mají počkat a zkusit to po chvíli znovu.