Trojská lávka prochází zátěžovým testem. Najede na ni deset aut

Novou pražskou lávku propojující Troju s Císařským ostrovem čekají v úterý zatěžkávací zkoušky, které prověří její konstrukci. Stavba za 128 milionů korun, která by měla být uvedena do provozu do konce října, nahradila původní lávku, která se zřítila v prosinci 2017.