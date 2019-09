Trikolóra představila program. Má mu rozumět i paní poštmistrová

„Náš program je ochrana rodiny, dětí, důchodců, lidí, co pro tuto zemi pracovali a něco zanechali. Z výdajů státu by měla mít prioritu výplata starobních důchodů,“ uvedla poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková , která s Klausem ml. hnutí zakládala.

Hnutí chce podporovat osvojování (adopce) dětí a v krajním případě upřednostnit dlouhodobou pěstounskou péči před krátkodobou. „K přechodné pěstounské péči máme i na základě názorů odborníků silně negativní vztah. Je to výdělečná činnost, děti putují z jedné do druhé a třetí rodiny,“ uvedl Klaus. Právě experti se ale už dříve vyslovili, že k „cirkulování“ dětí z rodiny do rodiny v ČR nedochází a děti se většinou z přechodné péče vracejí zpět do rodin.