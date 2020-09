Tři dny do voleb. Poslanci se předhánějí s pomocí skupinám, které postihl covid

Kvůli aktuálně se zhoršující epidemiologické situaci přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k dalším opatřením, jako je například omezení otevírací doby restaurací, která se negativně dotknou podnikatelů.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula navíc v úterý večer specifikoval opatření, které by mělo platit od pondělí, podle kterého by měla být v rámci nouzového stavu omezena svoboda shromažďování na maximálně deset lidí uvnitř a dvacet lidí při venkovních aktivitách.

Kvůli epidemii dochází také k uzavírání některých tříd a škol, kde se vyskytla nákaza. To se zase dotkne rodičů.

Poslanecké kluby se tak na poslední schůzi před volbami snaží protlačit různé zákony na pomoc postiženým skupinám.

Hrazení fixních nákladů

Například TOP 09 chce odškodňovacím zákonem pomoci podnikatelům, kteří museli kvůli mimořádným opatřením omezit nebo přerušit svoji podnikatelskou činnost. Stát by v takovém případě měl při uzavření podniků hradit sto procent fixních nákladů, při omezení provozu pouze padesát procent.

„Chceme, aby byla jasně daná záruka, že v případě, že budou opět plošná opatření, tak vláda okamžitě podá pomocnou ruku. Bude to jasně definované zákonem a všichni budou mít jistotu, že se jich tato pomoc bude týkat,“ sdělila šéfka TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

Piráti, ČSSD i lidovci zajímá ošetřovné

Lidovci zase na poslední schůzi před volbami chtějí protlačit rozšíření ošetřovného. První místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková uvedla, že by se podle nich mělo ošetřovné vyplácet po celou dobu karantény. Dostávat by měli rodiče 80 procent základu výdělku.

„Nejvíce ohroženou skupinou jsou rodiče s dětmi, novela by tak měla platit po celý školní rok, a to zpětně - tedy od 1. září do konce června 2021,” uvedla Jelínková.

Ministerstvo práce v čele s Janou Maláčovou (ČSSD) již dříve nicméně navrhlo, aby se ošetřovné vyplácelo po celou dobu karantény či výuky na dálku na děti do 13 let, a to ve výši 60 procent z jejich denního vyměřovacího základu. Zatím pro svůj návrh ale nenašla ve vládě podporu.

To s malou změnou prosazují také Piráti. „Chceme, aby to bylo ve výši 70 procent pro rodiče dětí do 12 let,” sdělil Novinkám Pirát Mikuláš Ferjenčík. Ten také uvedl, že strana bude chtít navrhnout i ošetřovné pro živnostníky.

ODS chce prodloužit Antivirus

Piráti spolu s ODS chtějí také prodloužení programu Antivirus C, který odpouští sociální pojištění malým firmám do 50 zaměstnanců, které nesnížily mzdy a nepropustily víc než desetinu lidí.