Tři čtvrtiny bezpečnostních sborů mají druhou dávku

V armádě, která má vlastní zdravotníky, musí být očkováni i vojenští lékaři a sestry. To je rozdíl proti civilnímu zdravotnictví, kde je očkování nepovinné, i když by část politiků i ředitelů nemocnic byla pro.

Hlavní hygienička ministerstva obrany Jana Fajfrová očkování nařídila nejen vojákům jedoucím do zahraničních misí a na zahraniční cvičení, ale i vojenským zdravotníkům a vojákům, kteří byli nasazeni ve zdravotních a sociálních zařízeních během vrcholu pandemie.

Vojáci mohou samozřejmě očkování odmítnout, ale riskují tím, že se to podepíše na jejich kariéře, protože jejich velitelé jim výhledově nemusí prodloužit kontrakt. „V případě, že voják odmítne například nařízené očkování z důvodu vyslání do zahraniční operace, nemůže být do této zahraniční operace vyslán,“ řekla mluvčí generálního štábu Dvořáková.