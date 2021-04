Třetina Brna je bez vody

Havárie na vodovodním potrubí vedeném v podzemním kolektoru ochromila dodávku vody v třetině Brna. K havárii došlo okolo půl šesté ráno, unikající voda zaplavila kolektor do několikametrové výše. Pracovníci podniku Brněnské vodárny a kanalizace (BVK) odhadují, že dodávky vody by měly být plně obnovené do půlnoci. Oblast výpadku se táhne od Králova Pole přes střed města po Komárov a Tuřany.