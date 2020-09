Trasování jen u vážných případů, hygiena nestíhá. Lidé s respirátorem by nemuseli do karantény

„Pan ministr (Adam) Vojtěch informoval, že hygiena uvažuje o trasování jen vážných případů. Je to úvaha, že nebude trasovat všechny kontakty, protože máme mnoho lidí v karanténě, kteří nejsou nemocní a nemají žádné příznaky,” uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér.

Podle Babiše by jasněji mělo být v pátek, kdy tým Chytré karantény společně s hygieniky pravidelně informuje o koronavirovém vývoji v Česku a aktualizuje tzv. covidový semafor.

Hlavní česká hygienička Jarmila Rážová pro ČT následně potvrdila tezi, že bezpříznakoví lidé, kteří přišli do kontaktu s nakaženou osobou, by nemuseli do desetidenní karantény. Z toho vyplývá také to, že pokud by se jim nějaké příznaky neobjevily, nemuseli by ani na testy.

Hygienici by se tak zajímali pouze o nejbližší okolí pozitivního člověka a kontakty, u nichž se nějaké příznaky objeví. To by výrazně ulehčilo například pražským hygienikům, kteří kvůli vysokým počtům denních přírůstků nestíhají trasovat. V metropoli v posledních dnech přibývá denně více než sto nových případů.

Šance díky respirátoru a vzdálenosti

Omezení počtu lidí, kteří musí do karantény po kontaktu s pozitivní osobou, by ulevil i firmám, které by se tak vyhnuly omezování provozu v důsledku velkého počtu zaměstnanců, kteří musí po určitý čas zůstávat doma, a přitom jim nic není.

Počet lidí, kteří míří do karantény, by mohla snížit i další připravovaná dílčí změna systému trasování. Ta má spočívat v tom, že lidé, kteří se setkali s nakaženou osobou, ale měli na sobě po celou dobu respirátor a dodržovali bezpečnou vzdálenost, by nemuseli do povinné karantény.

„Ve spolupráci s hygieniky, praktickými lékaři, laboratorními specialisty a dalšími odborníky je připravován prvotní návrh. Odborníci by ho měli do příštího týdne předložit hlavní hygieničce ČR a ministru zdravotnictví. Návrh bude následně předložen na Radu vlády pro zdravotní rizika k dalšímu projednání,” řekla Novinkám mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.