Transparence, nebo soukromí? Piráti se přou o platech euroasistentů

„Jestli je nebudete zveřejňovat, založím členský podnět, abyste to pochopili i vy,“ pohrozil šéf pirátského sněmovního klubu Jakub Michálek. A přidali se k němu další Piráti, námitky měla i první místopředsedkyně Olga Richterová. Kolaja si však stojí za tím, že zveřejňovat platy asistentů europoslanců nelze bez jejich souhlasu, který povětšinou nemají.

„Rozumíme argumentům, ale neočekáváme, že všichni lidé placení z veřejných peněz se budou svlékat do naha. To je i v rozporu s pirátskou hodnotou ochrany soukromí jednotlivce. A určitě nebudeme podnikat kroky, které nejsou legální,“ řekl Právu s odvoláním na předpisy. Evropští asistenti totiž nejsou zaměstnanci poslanců, ale smlouvu uzavírají s parlamentem.

„Mzdy asistentů bez jejich souhlasu zveřejnit nelze. O zařazení do jednotlivých platových tříd rozhoduje poslanec podle pracovního zařazení daného asistenta,“ popsala Právu Irena Kubášková z českého zastoupení EP.

Dodala, že nelze ani zveřejnit platovou třídu, do které je asistent zařazen, protože asistenti mají pouze tarif a nemají nárok na odměny, takže kompletní plat by tak byl odhalen.

„Nemohu vypsat výběrové řízení, kde by se uchazeč vzdal svého práva na soukromí jako podmínku, že mohu toho člověka přijmout. To je na stejné úrovni, jako bych požadoval, že žena nesmí v průběhu mandátu otěhotnět,“ řekl Kolaja.

Michálka tím ale neuspokojil. „Oni tak trochu mlží. Jestli tvrdí, že je něco nelegální, tak by to měli podložit odkazem na konkrétní zákon. Nic takového neudělali, takže je to spíš mlžení,“ řekl Právu. Zdůraznil, že platy jsou zveřejňovány jak na sněmovní úrovni, tak i komunální.