Tramvajový tunel v Brně je nahrubo hotov

V lokalitě sevřené mezi skalní masiv a řeku Svratku bylo nutné přesunout tramvaje pod zem. Jen to umožní rozšíření současné dvoupruhé silnice na celkem čtyři pruhy.

„Stavbaři vše zvládli tak, aby byl v maximální míře zajištěn nepřetržitý průjezd oblastí,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). To bude jejich snahou i nadále. Za frekventovanou silnici u tunelu není odpovídající náhrada.

Řidiči by museli v krajním případě projíždět sousedním Jundrovem. Stavba tunelu je po technické stránce unikátní. Je veden pod masivem, na němž se nachází Brňany hojně navštěvovaný Wilsonův les.

Prostor pod ním je tak stísněný, že nebylo možné mezi masiv a řeku vtěsnat čtyřproudou silnici včetně dvou tramvajových kolejišť. Bylo proto nutné vyrazit do skály 333 metrů dlouhý tunel. Prodlužuje jej betonový portál před skálou.

Řidiči mohou již nyní v sousedství tunelu vidět mohutné těžební stroje, které se zakusují do skály a rozšiřují prostor tak, aby v něm mohly vzniknout další pruhy budoucí silnice.

Po rozšíření prostoru bude nutné podloží vybetonovat. Zatímco tramvaje by mohly projíždět touto lokalitou příští zimu, nová silnice pro auta vznikne zhruba do dvou let.