Tožička pod tíhou hákového kříže odstoupil z kandidátky

Do senátních voleb vysílá @PiratskaStrana individuum, které neváhá namalovat hákový kříž do Davidovy hvězdy. Pokládám takové projevy za vrchol hnusu a zásadně proti nim protestuji. Teď to není útok na politickou konkurenci. Za tohle bych rozbil hubu i vlastnímu bráchovi. pic.twitter.com/XpvOnNWUlp