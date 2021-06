Tornádo zdevastovalo i hřbitov v Hruškách

Některé hroby mají vyvrácené a ulámané pomníky, přes další leží větve vyvrácených stromů. Hřbitov je momentálně uzavřený. Vstup na něj je zahrazený páskou. Kdy bude zprovozněný, to se neví.

„Moc nás to mrzí, ale zatím tam nikoho pustit nemůžeme. Momentálně jsme ve stavu, kdy pracujeme v jiných částech obce. Hřbitov si sice necháváme na konec, ale samozřejmě na něj myslíme a jak to půjde, dáme jej do pořádku,“ uvedla starostka obce Jana Filipovičová.