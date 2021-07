Školačku z autobusu, který smetlo tornádo, pustili z nemocnice

Byl to poslední červnový čtvrtek, když čtrnáctiletá Silva cestovala linkovým autobusem domů do Moravské Nové Vsi. Jenže domů už nedojela. Tornádo, které se osudný večer hnalo jižní Moravou, zmuchlalo a odhodilo autobus, jako by byl z papíru. Těžce zraněná Silva zůstala dlouhé desítky minut zaklíněná ve vraku.