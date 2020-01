Töpferův nárok na odškodné za text o vydělávání na holocaustu potvrdil i Ústavní soud

Ústavní soudci ale zdůraznili spíše to, že se neprokázal pravdivý skutkový základ kritiky namířené na Töpfera. „Obecné soudy pak návazně posoudily napadené výroky v kontextu obsahu projevu s ohledem na dopad do osobnostní sféry žalobce i s přihlédnutím k jeho rodinným kořenům a v návaznosti na to i k možnému zraňujícímu důsledku obvinění z 'kšeftu' s holocaustem,” stojí v usnesení.