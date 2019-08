Kulturu má vést Zaorálek, potvrdil Hamáček

„Poté, co se v pondělí Michal Šmarda vzdal postu ministra kultury, tak byla ČSSD postavena do nové situace. Chci říci, že jsme řešení nalezli. ČSSD navrhne panu premiérovi, aby ústavním postupem navrhl prezidentovi, aby do funkce jmenoval Lubomíra Zaorálka,“ uvedl na tiskové konferenci předseda strany Jan Hamáček.

„Pan prezident jméno zná. Nepředpokládám, že by došlo k problémům ze strany prezidenta,“ dodal Hamáček s tím, že je to podle něj zkušený politik a úspěšný ministr zahraničí. „Zvládl řídit podstatně větší resort, než je ministerstvo kultury,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš pro Českou televizi řekl, že se Zaorálkem by jako s ministrem kultury problém neměl. Hamáček tak očekává, že hned jak Babišovi předá oficiální nominaci, odešle ji na Hrad.

Zaorálek by se podle něj měl také co nejdříve zapojit do jednání kolem rozpočtu a stabilizovat resort.

Vládní spolupráce tak podle Hamáčka může pokračovat i přes ostré spory a konflikty. „Mnoho věcí se stalo. Byl to zápřah, svůj díl dostala i naše Ústava,“ zhodnotil krátce Hamáček tříměsíční tahanice o post ministra kultury.

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Foto: Petr Horník, Právo

To, že novým ministrem kultury má být Lubomír Zaorálek, Novinkám potvrdil už dříve důvěryhodný zdroj z okolí vedení ČSSD. O tom, že je Zaorálkovo jméno ve hře, informoval i server Seznam Zprávy. Podle informací Práva Zaorálek s nabídkou souhlasil.

Ministerstvo kultury je bez šéfa od poloviny prázdnin. K 31. červenci prezident Miloš Zeman po dlouhých průtazích odvolal Antonína Staňka (ČSSD), navrhovaného nástupce Michala Šmardu však jmenovat odmítal. V tom se k němu nakonec přidal i premiér Babiš, který přitom návrh nominanta ČSSD sám předložil. Šmarda tento týden v pondělí oznámil, že se kandidatury vzdává.

Zaorálek by mohl být kandidátem, který u prezidenta Miloše Zemana projde. V minulé vládě byl ministrem zahraničí a do funkce ho jmenoval právě Zeman. Na druhou stranu právě Zaorálek byl kritikem současného premiéra Andreje Babiše a nebyl ani velkým příznivcem vstupu ČSSD do vlády.