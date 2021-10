Tisíce dávek účinných léků na covid leží zbytečně ve skladech. Proč?

Zásoby jsou stále velké, ve skladech leží tisíce balení. Některé nemocnice vidí problém u praktiků, ti si zase stěžují, že se jim pacienti s problémy ne­ozývají.

Nechápu, proč dneska někdo umírá ředitel FN Motol Miloslav Ludvík

„Máme plné sklady léku od Regeneronu a praktičtí lékaři nám neposílají pacienty. Já to nechápu. Nechápu, proč dneska někdo umírá,“ kritizoval v ČT situaci tento týden ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

Léky Bamlanivimab a Regn-cov2 jsou v první fázi nemoci prakticky stoprocentně účinné, podávají se infuzí ambulantně v nemocnicích a po zákroku se pacient dolečuje doma.

Tyto účinné, ale drahé léky byly z popudu premiéra Andreje Babiše dovezeny letos na jaře, ale protože ministerstvo zdravotnictví dlouho nechtělo uvolnit pravidla podávání těchto léků, dostaly se jen k řádově desítkám pacientů a veřejnost o nich prakticky nevěděla.

Až po sérii článků Práva se situace změnila a příliš přísná kritéria pro podávání těchto léků byla razantně zmírněna. Hlavní podmínkou je od té doby věk nad 65 let nebo pacienti ohroženi chronickými nemocemi, diabetici a podobně.

Důležité je, aby tyto léky byly podány do deseti dnů od prvních příznaků. Pokud byl někdo z rizikových pacientů v úzkém kontaktu s nakaženým, nemusí čekat na pozitivní výsledek testu. Na léčbu ho může praktický lékař poslat do čtyř dnů od posledního rizikového kontaktu, avšak zdá se, že se to příliš často neděje.

Zájem se zvedá

V některých místech se naštěstí začíná situace otáčet. „V létě byl počet aplikací minimální. Teď každý den aplikujeme monoklonální protilátky třem až pěti pacientům a bude to pravděpodobně dál stoupat,“ popsala primářka Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava Lenka Petroušová. „Celkově jsme dosud podali léčbu 150 pacientům,“ dodala.

Začínáme pozorovat poměrně prudký nárůst u těžkých nákaz ředitel ÚZIS Ladislav Dušek

Právě Moravskoslezský kraj je momentálně nejvíce zasažen epidemií, což podle statistiků souvisí i s oblastmi, kde je nízká proočkovanost obyvatel.

Třetí dávka nutná

Na 160 balení spotřebovala i Fakultní nemocnice v Brně. Přes sedm desítek nakažených dostalo léčbu také v Plzni. „Samozřejmě že se vzrůstajícím počtem covid pozitivních pacientů vzrůstá i potřeba protilátky podat. Za poslední dva měsíce byly na naší klinice podány monoklonální protilátky třinácti nemocným,“ sdělila zástupkyně přednosty Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň Jana Váchalová.

S rostoucím počtem nakažených se dalo počítat. „Je jasné, že virus bude částečně vakcinaci unikat a vakcinační ochrana bude expirovat,“ vysvětlil šéf ÚZIS Ladislav Dušek. I proto ministerstvo doporučuje přeočkování posilující dávkou vakcíny. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel se podle Duška nakazilo 20 až 30 seniorů. Ve srovnání s mladými lidmi, kteří mezi nově nakaženými převažují, tak nejde o dramatické číslo.

I tak ale někteří končí v nemocnici a začíná se podle Duška se dostávat také na JIP. „Nyní začínáme pozorovat poměrně prudký nárůst u těžkých nákaz. Zatím jich je poměrně málo, pořád nejsme ve vrcholném respiračním období. Je to ale rizikový trend, který táhnou nahoru neočkovaní lidé,“ řekl v pátek.

Seniorů, kteří nejsou ani očkovaní, ani nemají v evidenci, že by prodělali covid, je stále zhruba 400 tisíc. Těm všem může léčba monoklonálními látkami zajistit, že neskončí ve vážném stavu v nemocnici.

Nesnesitelná bolest byla pryč

Na infuzi si minulý týden zajel i Martin Malásek z Tišnovska. S ohledem na množství onemocnění nechtěl situaci podcenit. Vedle obezity se potýká s vysokým tlakem, astmatem a cukrovkou. Navzdory vší opatrnosti se podle všeho nakazil od syna, který zřejmě chytil covid od spolužáků ve škole. Všichni jsou přitom očkovaní.

„Už druhý den jsem věděl, že to mám. Ty příznaky byly okamžité. Začalo to bolestí zubů, pak byla rychlá rýma, průdušky, a pak příšerná bolest hlavy, to jsem myslel, že skočím z okna. A to jsem byl v květnu plně očkován Pfizerem,“ popsal Právu devětačtyřicetiletý finanční poradce.

Nepomohly ani vysoké dávky léků na bolest. Pár dnů na to zašel na PCR test, pozitivní výsledek obdržel druhý den dopoledne a vše nabralo rychlý spád. O monoklonálních protilátkách, které brání těžkému průběhu nemoci, se dočetl už dříve. Na pozitivní výsledek testu upozornil svou lékařku a rovnou požádal o léčbu.

„Zavolal jsem své obvodní lékařce a řekl jsem jí, že chci napsat žádanku na kapačky do Bohunic. Do pětadvaceti minut od SMS s pozitivním výsledkem jsem vyrazil směr Brno,“ vzpomíná.

V nemocnici pak strávil asi čtyři hodiny, samotné podání infuze protilátkových léků zabralo asi hodinu. „Po příjezdu domů jsem si šel hned lehnout. Ráno jsem se probudil a ta strašná bolest byla prakticky pryč a už se nevrátila,“ pochvaluje si pan Malásek, který už jen dobírá antibiotika. „Ta bolest byla to nejhorší, jinak se dá všechno vydržet, rýma i kašel. Opravdu to velmi pomohlo,“ dodává.