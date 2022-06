Thermal bude do filmového festivalu připraven

„U bazénového centra je na příští týden naplánována kolaudace posledních interiérů a technologií. Pokud vše proběhne, jak má, bude několik dnů poté saunové centrum uvedeno do provozu,“ pokračoval ředitel s tím, že v současné době se tam dokončují poslední výmalby, dolaďuje se technologie získávání tepla a probíhají i parkové úpravy kolem brouzdaliště.

Bazénové centrum, tedy bez saunového světa, bylo slavnostně uvedeno do zkušebního provozu vloni během festivalu. Na konci roku byl ale provoz přerušen, aby bylo možné odstranit všechny nedostatky a navázat na práce v saunové části, a to včetně propojení technologií.

„Finální hodnota investice není ještě přesná, ale plus minus to vychází dle předpokladu na 160 milionů korun za bazénovou a saunovou část,“ dodal Novák. Již nyní si návštěvníci mohou užít zřejmě nejkrásnější výhled na lázeňské centrum Karlových Varů, a to z nejvyššího patra bazénového centra, kde je již v provozu restaurace. Venkovní bazén i s menším bazénem, plněným pouze karlovarskou vřídelní vodou s teplotou kolem 38 stupňů, jsou znovu otevřené od května.