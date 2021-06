Testovat v některých firmách by se mohlo i v létě. Nevyhnou se mu ani tábory, řekl Vojtěch

„Nyní zvažujeme, že to bude podle výskytu nemoci v jednotlivých krajích. To se uvidí, jestli budou zásadní rozdíly v krajích, mohli bychom udělat lokální opatření,“ řekl Vojtěch k plošnému testování ve firmách a dodal, že by mohlo být nařízeno i povinné testování.