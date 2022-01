Testování ve firmách ukázalo za dva dny 9098 pozitivních testů

Testování v zaměstnání by mělo trvat dva až tři týdny, proti dřívějším vlnám se testují i očkovaní nebo lidé do půl roku od prodělané nemoci covid-19.

Celkově by mělo jít zhruba o čtyři miliony lidí, a to zaměstnanců ve veřejné i soukromé sféře nebo živnostníků, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s dalšími lidmi.